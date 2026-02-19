  2. বিনোদন

ছেলেকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ, থানায় যাচ্ছেন অভিনেত্রী মনিরা মিঠু

প্রকাশিত: ০৪:২৫ পিএম, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
মনিরা মিঠু। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীতে সড়কে দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারধরের শিকার হয়েছেন অভিনেত্রী মনিরা মিঠুর বড় ছেলে উপন্যাস। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ করতে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

আজ (১৯ ফেব্রুয়ারি) নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে মনিরা মিঠু অভিযোগ করেন, একটি প্রাইভেটকার তার গাড়ির পেছনে উচ্চগতিতে ধাক্কা দেয়। এতে তার গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর গাড়ি থেকে নেমে দুই ব্যক্তি তার বড় ছেলে উপন্যাসকে রাস্তায় বেধড়ক মারধর করে পালিয়ে যায়।

তিনি আরও জানান, হামলাকারীদের গাড়ির নম্বর ঢাকা-মেট্রো-ঘ-১৬-০৯০৫। ঘটনাস্থলে ছেলেকে মারধরের দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে বলেও দাবি করেন এই অভিনেত্রী।

পরে আরেকটি পোস্টে তিনি লেখেন, হামলায় তার ছেলের চোখ রক্তাক্ত হয়েছে। ঘটনার বিচার চেয়ে তিনি রাজধানীর তুরাগ থানায় যাচ্ছেন বলে উল্লেখ করেন।

প্রায় দুই দশক ধরে ছোট ও বড় পর্দায় কাজ করছেন অভিনেত্রী মনিরা মিঠু। তবে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় নাটকে। মিঠুর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল নন্দিত কথাসাহিত্যিক এবং নির্মাতা প্রয়াত হুমায়ূন আহমেদের হাত ধরে। তার নির্মাণে অভিনয় দক্ষতা দেখিয়ে নজরে আসেন মনিরা মিঠু।

