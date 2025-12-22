এ কে খন্দকারের মৃত্যুতে ভারতীয় হাইকমিশনের শোক

এ কে খন্দকারের মৃত্যুতে ভারতীয় হাইকমিশনের শোক
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রথম প্রধান বিমান কর্মকর্তা, খ্যাতিমান মুক্তিযোদ্ধা ও বীর উত্তম (অব.) এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকারের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশন।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় হাইকমিশন। এ কে খন্দকারের ছেলে জাফরুল করিম খন্দকারকে পাঠানো এক শোকবার্তায় ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা এয়ার ভাইস মার্শাল খন্দকারকে একজন অসাধারণ মানুষ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আখ্যায়িত করেন।
শোকবার্তায় তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তার অসামান্য অবদান এবং যুদ্ধোত্তর সময়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গড়ে তোলায় তার নেতৃত্ব ও ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।
এর আগে শনিবার সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এ তথ্য জানিয়েছে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর।
মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান (ডেপুটি চিফ অব স্টাফ) এ কে খন্দকার ছিলেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রথম প্রধান। সাবেক এ এয়ার ভাইস মার্শাল পরবর্তীতে রাজনীতিতে যোগ দিয়ে দুই দফায় মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।
