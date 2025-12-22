কমিশন নিয়ে বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য ছড়ানো হচ্ছে: গুম কমিশন

কমিশন নিয়ে বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য ছড়ানো হচ্ছে: গুম কমিশন
সম্প্রতি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে ‘গুম সংক্রান্ত কমিশন অব ইনকোয়ারি’র নাম ব্যবহার করে বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য প্রচারের অভিযোগ করেছে কমিশন। এসব তথ্য কমিশনের দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সেগুলো সম্পূর্ণ মনগড়া ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) রাতে গুমসংক্রান্ত কমিশন অব ইনকোয়ারির সচিব কুদরত-এ-ইলাহী এক বিবৃতিতে জানান, কমিশনের প্রতিবেদন দাখিলের পূর্বনির্ধারিত সময়সীমার সঙ্গে মিল রেখে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্য যুক্ত করে যে বক্তব্য প্রচার করা হচ্ছে, তা মূলত কমিশনের কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি বা প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে হচ্ছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, কমিশনের বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদ কার্যক্রমে খন্দকার রাকিব নামে কোনো ব্যক্তির উপস্থিতির যে দাবি প্রচার করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য। উক্ত ব্যক্তি কখনো গুমসংক্রান্ত কমিশন অব ইনকোয়ারিতে কোনো পদে কর্মরত ছিলেন না এবং কমিশনের কোনো জিজ্ঞাসাবাদ কার্যক্রমেও তার উপস্থিতি ছিল না।
কমিশনের মতে, এ ধরনের অস্পষ্ট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্যের মাধ্যমে একটি মহল কমিশনের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।
বিবৃতিতে গুম হওয়া ব্যক্তিদের এবং তাদের পরিবারের দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান রেখে কমিশন তার অর্পিত দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়। এ ক্ষেত্রে দেশপ্রেমিক সকল নাগরিকের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য বলেও জানানো হয়।
এছাড়া দেশবাসীকে বিভ্রান্তিকর, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও উস্কানিমূলক তথ্যের প্রতি কর্ণপাত না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে গুম সংক্রান্ত কমিশন অব ইনকোয়ারি।
