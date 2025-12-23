  2. জাতীয়

নির্বাচনে উদ্বুদ্ধকরণ প্রচার জোরদারে তথ্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২০ এএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
নির্বাচনে উদ্বুদ্ধকরণ প্রচার জোরদারে তথ্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ

গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মাঠ পর্যায়ে প্রচার কার্যক্রম আরও জোরদার করতে জেলা তথ্য অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তৃণমূল পর্যায়ে প্রচার কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনায় জেলা তথ্য অফিসারদের সঙ্গে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘সুনির্দিষ্ট প্রচার সূচি তৈরি করে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। এতে একদিকে সরকারি অর্থের সাশ্রয় হবে, অন্যদিকে সমন্বিত উদ্যোগে কার্যকর ও ফলপ্রসূ প্রচার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।[’

জুম প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত এ সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকসুদ জাহেদী এবং সংস্কৃতি বিষয়ক সচিব মো. মফিদুল রহমান সংযুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মাহবুবা ফারজানা।

সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেন, গণভোটের ডেমোসহ একটি লিফলেট প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে, যা অনুসরণ করলে প্রচার কার্যক্রম আরও সমৃদ্ধ হবে।

তিনি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালিত ‘ভোটের গাড়ি’ কর্মসূচির সঙ্গে জেলা তথ্য অফিস ও স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত হওয়ার পরামর্শ দেন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেন, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্বাচনি প্রচারণার সঙ্গে স্থানীয় সরকার বিভাগের দপ্তরগুলো যুক্ত হতে পারে। সবাই সমন্বিতভাবে কাজ করলে নির্বাচনি প্রচারে আরও ভালো ফল পাওয়া যাবে।

সঞ্চালনাকালে তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মাহবুবা ফারজানা গণভোট ও ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে তথ্য মন্ত্রণালয়ের গৃহীত প্রচার কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ৬৪ জেলা ও চারটি উপজেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর নিবিড়ভাবে প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং নির্বাচনি প্রচারে গণভোটকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রথমবার ভোট দিতে যাওয়া ভোটার, তরুণ প্রজন্ম, নারী ভোটার ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভোটারদের উৎসাহিত করতে অঞ্চলভিত্তিক জনপ্রিয় সংগীত তৈরি ও প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া ‘ভোটালাপ’ ও ‘টেন মিনিট ব্রিফ’ কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণকে গণভোট বিষয়ে প্র্যাকটিক্যাল ডেমোনস্ট্রেশন দেখানো হবে।

অনলাইনে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় ৬৮ জেলার তথ্য অফিসের প্রধানরা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোহাম্মদ আলতাফ-উল-আলম, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুল জলিল, যুগ্ম সচিব রিয়াসাত আল ওয়াসিফ, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক (কারিগরি) মীর মোহাম্মদ আসলাম উদ্দিন, পরিচালক (প্রশাসন) সৈয়দ এ মু’মেন এবং পরিচালক (প্রচার) ডালিয়া ইয়াসমিন সভায় সংযুক্ত ছিলেন।

