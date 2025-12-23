সড়ক পরিবহন বিভাগের নতুন সচিব জিয়াউল হক
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের নতুন সচিব নিয়োগ পেয়েছেন একই মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ জিয়াউল হক।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) জিয়াউল হককে সচিব পদে পদোন্নতির পর এ নিয়োগ দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
চুক্তিতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব হিসেবে দায়িত্ব চালিয়ে আসা মো. এহছানুল হককে গত ১২ অক্টোবর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয়। প্রায় আড়াই মাস পর নিয়মিত সচিব পেল সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
জিয়াউল হক সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিবের রুটিন দায়িত্ব চালিয়ে আসছিলেন।
আরএমএম/আরএইচ