মোহাম্মদপুরে যৌথ অভিযানে গ্রেফতার ৫৩
রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে ৫৩ জনকে গ্রেফতার করেছে যৌথবাহিনী।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, তেজগাঁও বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার ইবনে মিজানের নেতৃত্বে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ, সেনাবাহিনী ও র্যাব ওই এলাকার বিভিন্ন জায়গায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযানে ৪০ কেজি গাঁজা, ২০০ পিস ইয়াবা, ৯টি চাপাতি ও সামুরাই, ১০টি ছুরি, ১২টি চোরাই মোবাইল ফোনসহ হত্যা, ডাকাতি, মাদক মামলার আসামি ও নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতাসহ ৫৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।
কেআর/এমকেআর/এমএস