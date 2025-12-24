  2. জাতীয়

প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলা

মামলার নথিতে ৭২ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৮ এএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
১৮ ডিসেম্বর রাতে প্রথম আলো কার্যালয়ে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা, সাম্প্রতিক ছবি আইন-আদালত

দেশের শীর্ষ দুই জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগে প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭২ কোটি টাকা। এই ঘটনায় দায়ের করা পৃথক মামলায় এই আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) হামলার ঘটনায় আরও ১১ আসামিকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জামসেদ আলম আসামিদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে এ আদেশ দেন।

মামলার এজাহার ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, রাজধানীর তেজগাঁও এলাকায় অবস্থিত এই দুই সংবাদপত্রের কার্যালয়ে হামলায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে।

মামলার নথিতে প্রথম আলো প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হামলায় লুণ্ঠিত সম্পদ ও অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি মিলিয়ে প্রাথমিকভাবে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩২ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২ কোটি ৫০ লাখ টাকার সম্পদ সরাসরি লুট করা হয়েছে।

আর ১৮ ডিসেম্বর রাতের সেই তাণ্ডবে ডেইলি স্টারের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৪০ কোটি টাকা। হামলাকারীরা নগদ ৩৫ লাখ টাকা এবং ৫ কোটি টাকা মূল্যের দুই শতাধিক ইলেকট্রনিক ডিভাইস লুট করার পাশাপাশি ভবনের গুরুত্বপূর্ণ অগ্নিনির্বাপণ ও সিসিটিভি ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে।

মঙ্গলবার প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় ইয়াসিন ও হাসেম নামে দুই আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়। এ নিয়ে এই মামলায় মোট ১৭ জন কারাগারে রয়েছেন।

অন্যদিকে, ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার মামলায় ৯ আসামিকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। তারা হলেন, মাইনুল ইসলাম, জুলফিকার আলী সৌরভ, আলমাস আলী, জুবায়ের হোসাইন, আয়নুল হক কাশেমী, আবদুল রহমান পলাশ, জান্নাতুল নাঈম, ক্বারী মুয়াজবীন আ. রহমান এবং ফয়সাল আহমেদ।

জাগো নিউজকে পুলিশ জানিয়েছে, দুই কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় এ পর্যন্ত ৩১ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে।

তদন্ত কর্মকর্তা আদালতে জানান, সিসিটিভি ফুটেজ ও বিভিন্ন মাধ্যমে পাওয়া ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ করে অপরাধীদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। এর আগে এক আসামির কাছ থেকে লুণ্ঠিত টাকা এবং সেই টাকায় কেনা ইলেকট্রনিক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। সন্ত্রাসবিরোধী আইন ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে দায়ের হওয়া এই মামলাগুলোর তদন্ত কার্যক্রম চলমান।

