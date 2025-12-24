  2. রাজনীতি

তফসিল সংশোধনের দাবি এনসিপির

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪০ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন এনসিপির মূখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দিন পাটওয়ারী/ছবি: সংগৃহীত

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটের তারিখ ঠিক রেখে তফসিলের অন্যান্য দিনগুলো সংশোধনের দাবি জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) সবার প্রতি সমান আচরণ করার আহ্বান জানিয়েছে দলটি।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ তথ্য জানান এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দিন পাটওয়ারী।

বৈঠক শেষে এনসিপি’র যুগ্ম সদস্য সচিব জহিরুল ইসলাম মূসা সাংবাদিকদের বলেন, আমরা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও আচরণবিধি প্রতিপালন নিয়ে সিইসির সঙ্গে কথা বলেছি। এছাড়া প্রবাসী ভোটার, নির্বাচনি পরিবেশ ও গণভোট নিয়ে আমাদের প্রস্তাবনা দিয়েছি। বিশেষ করে আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, সেগুলো যেন মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় সেই দাবি জানিয়েছি।

এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দিন পাটওয়ারী বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরে বলেন, দেশ এখন অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমরা দাবি জানিয়েছি, নির্বাচন যেন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে। একটি রাজনৈতিক দল ‘না’ ভোট দিতে ক্যাম্পেইন করছে, তবে আমরা জনগণের প্রতি আহ্বান জানাই—দেশের সংস্কারের জন্য ‘হ্যাঁ’ ভোট দিন।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশনে এখনো ফ্যাসিবাদের দোসররা ঘাপটি মেরে আছে। ১২ তারিখের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করতে হলে ইসিকে নিজেদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোকেও সহযোগিতা করতে হবে। আমরা তফসিলের কিছু তারিখ নিয়ে ‘রিথিংক’ (পুনর্বিবেচনা) করার অনুরোধ করেছি।

নির্বাচনি প্রতীকের বিষয়ে নাসীরুদ্দিন পাটওয়ারী স্পষ্ট করেন যে, এনসিপি কোনো নির্বাচনি জোট গঠন করলেও তারা আগামী নির্বাচনে ‘শাপলা’ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার যে চেষ্টা করছে, সেই সুযোগ তারা কোনোভাবেই দেবেন না বলেও জানান এনসিপির এই নেতা।

