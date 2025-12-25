শারীরিক আক্রমণের ভয়ে দেশের ৩৩ শতাংশ মানুষ

শারীরিক আক্রমণের ভয়ে দেশের ৩৩ শতাংশ মানুষ
দেশের ৩৩ দশমিক ৯১ শতাংশ মানুষ শারীরিক আক্রমণের ভয়ে রয়েছেন। গ্রামের চেয়ে শহরের মানুষ বেশি ভয়ে আছেন। গ্রামাঞ্চলের ৩০ দশমিক ৫০ শতাংশ এবং শহরের ৪১ দশমিক ২৮ শতাংশ মানুষ শারীরিক আক্রমণের ভয়ে রয়েছেন।
এছাড়া ৩০ দশমিক ৭৩ শতাংশ পুরুষ এবং ৩৬ দশমিক ৬৯ নারীদের মধ্যে এই ভয় বেশি দেখা যায়। বাড়িতে সিঁধ কেটে বা তালা ভেঙে চুরির ভয় নিয়ে দেশে বসবাস করছেন ৪১ দশমিক ৭৪ শতাংশ মানুষ।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মিলনায়তনে ‘সিটিজেন পারসেপশন সার্ভে (সিপিএস) ২০২৫’-এর চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।
বিবিএস গত ৬ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাশী ‘সিটিজেন পারসেপশন সার্ভে (সিপিএস)’ পরিচালনা করে।
বুধবার আগারগাঁওয়ে বিবিএস মিলনায়তনে প্রকাশনা অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা বিভাগের সচিব এস এম শাকিল আখতার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
৬৪ জেলার এক হাজার ৯২০টি প্রাইমারি স্যাম্পলিং ইউনিট থেকে ৪৫ হাজার ৮৮৮টি খানার ১৮ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী মোট ৮৪ হাজার ৮০৭ জন উত্তরদাতার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে পুরুষ ৩৯ হাজার ৮৯৪ জন এবং নারী ৪৪ হাজার ৯১৩ জন।
জরিপে নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিরাপত্তা, সুশাসন, সরকারি সেবার মান, দুর্নীতি, ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার এবং বৈষম্য বিষয়ক এসডিজি ১৬-এর ছয়টি সূচকের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয়েছে।
গ্রামের চেয়ে শহরের মানুষ ঘরে চুরি হওয়ার ভয়ে থাকেন বেশি। গ্রামাঞ্চলে ৪০ দশমিক ৪৩ শতাংশ এবং শহরে ৪৪ দশমিক ৪৫ শতাংশ মানুষ ঘরে সিঁধ কাটার ভয়ে আছেন। ৩৮ দশমিক ৫৯ এবং ৪৪ দশমিক ৪৯ শতাংশ নারী ঘরে চুরি হওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন।
জাতীয়ভাবে প্রায় ৪৭ দশমিক ১৭ শতাংশ মানুষ ভয়ে আছেন কখন যেন তাদের ঘরে চুরি হতে পারে। মূল্যবান জিনিস চুরি বা নষ্ট হওয়ার ভয়ে থাকেন তারা। এই ভয়টি সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে শহরে। গ্রামে ৪৬ দশমিক ৬১ শতাংশ এবং শহরে ৫০ দশমিক ৬১ শতাংশ মানুষ এ নিয়ে চিন্তিত।
