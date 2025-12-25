  2. জাতীয়

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৩৯ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেটের ছয়টি সংসদীয় আসনে বিএনপির আটজন, জামায়াতের তিনজন ও এনসিপির তিনজনসহ ৩৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সিলেটের সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন সিলেট-৩ আসনে। এ আসন থেকে বিভিন্ন দলের ৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। আর সবচেয়ে কম চারজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র নিয়েছেন সিলেট-৬ আসনে।

সিলেট-১ আসনে এ আসনে মোট ৫ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তারা হলেন, বিএনপির খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা হাবিবুর রহমান, গণ অধিকার পরিষদের আকমল হোসেন, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) এর সঞ্জয় কান্তি দাস এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) এহতেশামুল হক।

সিলেট-২ আসনে ৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তারা হলেন, বিএনপির মোছা. তাহসিনা রুশদীর লুনা ও মো. আবরার ইলিয়াস, খেলাফত মজলিসের মুহাম্মদ মুনতাসির আলী, গণ-অধিকার পরিষদের মাইদুল ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের হাফিজ লুৎফুর রহমান এবং গণফোরামের তারিকুল ইসলাম।

সিলেট-৩ আসনে সবচেয়ে বেশি প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। আসনটিতে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নুরুল হুদা জুনেদ, জাতীয় পার্টির (জিএম কাদের) মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, স্বতন্ত্র প্রার্থী মোস্তাকিম রাজা চৌধুরী ও মইনূল বাকের, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর লোকমান আহমদ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের দিলওয়ার হোসাইন, বিএনপির মোহাম্মদ আব্দুল মালিক ও মো. আবুস সালাম এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. রেদওয়ানুল হক চৌধুরী।

সিলেট-৪ আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন গণ-অধিকার পরিষদের জহিরুল ইসলাম, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মো. রাশেল উল আলম, বিএনপির আরিফুল হক চৌধুরী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আলী হাসান এবং জাতীয় পার্টির (জিএম কাদের) মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান।

সিলেট-৫ আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মামুনুর রশিদ ও মো. জাকির হোসেন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের উবায়দুল্লাহ ফারুক, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ আবুল হাসান এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর হাফিজ মো. আনোয়ার হোসেন খান।

সিলেট-৬ আসন বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চারজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তারা হলেন, বিএনপির হোসেন খান হেলানা ও অ্যাডভোকে এমরান আহমদ চৌধুরী, স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. ফখরুল ইসলাম এবং গণ অধিকার পরিষদের অ্যাডভোকেট জাহিদুর রহমান।

