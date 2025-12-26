চাঁদপুরের লঞ্চ দুর্ঘটনায় ৮ সদস্যের তদন্ত কমিটি

চাঁদপুরের লঞ্চ দুর্ঘটনায় ৮ সদস্যের তদন্ত কমিটি
চাঁদপুর হরিনা এলাকায় মেঘনা নদীতে লঞ্চ দুর্ঘটনায় আট সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। কমিটির প্রধান নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মুহিদুল ইসলাম।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) তদন্ত কমিটি গঠন করে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে আদেশ জারি করা হয়েছে। কমিটিকে আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে।
কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মোহাম্মদ এমরান হোসেন, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদার), বিআইডব্লিউটিএ’র একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদার), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের একজন প্রতিনিধি, নৌপুলিশের একজন প্রতিনিধি। কমিটিতে সদস্য সচিব হিসেবে থাকবেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব এ টি এম মোর্শেদ। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।
কমিটিকে মেঘনা নদীতে সংঘটিত সম্রাট-৩ ও অ্যাডভেঞ্চার-৯ লঞ্চের মুখোমুখি সংঘর্ষের কারণ উদঘাটন, দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্ত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
এর আগে বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দিনগত রাত আড়াইটার দিকে চাঁদপুর জেলার হরিনা এলাকায় মেঘনা নদীতে জাকির সম্রাট-৩ ও অ্যাডভেঞ্চার-৯ লঞ্চের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে এমভি জাকির সম্রাট-৩ লঞ্চটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ লঞ্চের চারজন যাত্রী নিহত এবং পাঁচজন যাত্রী আহত হন।
