লঞ্চ দুর্ঘটনা
নিহতদের পরিবারকে দেড় লাখ, আহতদের চিকিৎসায় ৫০ হাজার টাকা সহায়তা
চাঁদপুরের হাইমচরে লঞ্চ দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে তাৎক্ষণিকভাবে দেড় লাখ টাকা ও আহতদের চিকিৎসায় ৫০ হাজার টাকা সহায়তা হিসেবে দেওয়া হচ্ছে।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে তাৎক্ষণিকভাবে এক লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং আহতদের চিকিৎসায় ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও লঞ্চ দুটির মালিকপক্ষকে ডাকার নির্দেশ দেন নৌপরিবহন উপদেষ্টা। দায়ী মালিকপক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে বলে জানান তিনি।
বৃহস্পতিবার রাতে যাত্রীবাহী লঞ্চ এডভেঞ্চার-৯ ঢাকা থেকে ঝালকাঠির উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। অপরদিকে ঘোষের হাট থেকে ঢাকাগামী যাত্রীবাহী লঞ্চ এমভি জাকির সম্রাট-৩ চাঁদপুর জেলার হাইমচর থানাধীন মেঘনা নদী এলাকায় পৌঁছালে গভীর কুয়াশার কারণে রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে দুই লঞ্চের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে।
দুর্ঘটনায় এমভি জাকির সম্রাট-৩ লঞ্চটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ঘটনায় লঞ্চটির চারজন যাত্রী নিহত এবং বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হন বলে জানিয়েছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর সদরঘাটে দুর্ঘটনা কবলিত লঞ্চ এমভি জাকির সম্রাট-৩ পরিদর্শন করেন। তিনি নিহত ও আহত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। লঞ্চ দুর্ঘটনায় গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেন উপদেষ্টা। তিনি দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।
