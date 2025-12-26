  2. জাতীয়

ইটভাটায় কনভেয়ার বেল্ট মেশিনে পড়ে প্রাণ গেলো শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৮:৫৫ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
ইটভাটায় কনভেয়ার বেল্ট মেশিনে পড়ে প্রাণ গেলো শ্রমিকের
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ইটভাটার শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধারে কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা/ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ইটভাটায় মাটি পরিবহনের কনভেয়ার বেল্ট মেশিনে পড়ে প্রাণ গেছে এক শ্রমিকের।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) দুপুরে পাইন্দং ইউনিয়নের ফকিরাচাঁন এলাকায় এমএ ওয়ান ইটভাটায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিকের নাম রায়হান (২০)। তিনি ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার বাসিন্দা।

পুলিশ ও ভাটা সূত্রে জানা গেছে, রায়হান জীবিকার তাগিদে প্রায় চার মাস আগে ফটিকছড়িতে এসে ওই ইটভাটায় শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ঘটনার সময় তিনি মাটি সরবরাহের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত চলমান বেল্ট মেশিনে পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ফটিকছড়ি ফায়ার সার্ভিস ও থানা-পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে।

রায়হানের সহকর্মীরা জানান, তিনি ছিলেন শান্ত ও পরিশ্রমী। তাদের অভিযোগ, ইটভাটায় শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা ও ঝুঁকিপূর্ণ যন্ত্রপাতি ব্যবহারে যথাযথ সুরক্ষা না থাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

এ বিষয়ে জানতে ভাটার মালিকপক্ষের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে কল রিসিভ করা হয়নি।

ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেলিম উদ্দিন বলেন, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ তদন্ত করে দেখা হবে। এ ঘটনায় কারও অবহেলা বা গাফিলতি প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এমআরএএইচ/একিউএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।