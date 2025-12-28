হোটেল-রেস্তোরাঁ খাতে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত চায় সংগ্রাম পরিষদ

হোটেল-রেস্তোরাঁ খাতে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত চায় সংগ্রাম পরিষদ
হোটেল ও রেস্তোরাঁ খাতে সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরি গেজেট বাস্তবায়ন, নিয়োগপত্র-পরিচয়পত্র প্রদান এবং ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস কার্যকর করার দাবিতে দেশব্যাপী কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে শ্রমিকরা। আগামী ১৪ জানুয়ারির মধ্যে সরকার বা মালিক পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত না আসলে এই কর্মসূচি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে ‘হোটেল-রেস্তোরাঁ সেক্টরে সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরি ও শ্রম আইন বাস্তবায়ন সংগ্রাম পরিষদ’।
পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করা হয়। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক আক্তারুজ্জামান খানের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তারা বলেন, গত ১৮ ডিসেম্বর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২৪ ডিসেম্বর এক ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় সরকার ঘোষিত গেজেট ও শ্রম আইন বাস্তবায়নের দাবিগুলোকে যৌক্তিক হিসেবে আমলে নেওয়া হয়েছে এবং চলতি সপ্তাহের মধ্যে লিখিত সিদ্ধান্ত জানানোর কথা রয়েছে।
বক্তারা বলেন, যদি এই লিখিত সিদ্ধান্তে কার্যকর ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের উল্লেখ না থাকে, তবে আগামী ১৪ জানুয়ারির দেশব্যাপী কর্মবিরতি কর্মসূচি কঠোরভাবে পালন করা হবে।
হোটেল-রেস্তোরাঁ সেক্টরে সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরি ও শ্রম আইন বাস্তবায়ন সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক তফাজ্জল হোসেন, বাংলাদেশ কৃষক সংগ্রাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান কবির, বাংলাদেশ হোটেল রেস্টুরেন্ট মিষ্টি বেকারি শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি কামরুল হাসান প্রমুখ।
