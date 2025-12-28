  2. জাতীয়

অর্থ পাচারের অভিযোগ, প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আলফা আই-এ দুদকের অভিযান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৫৭ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আলফা আই-এ অভিযান চালায় দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এনফোর্সমেন্ট দল/ প্রতিনিধির পাঠানো ছবি

চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রযোজনা ব্যবসার আড়ালে অবৈধ অর্থ লেনদেন, হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর, আয় গোপন, কর ফাঁকি ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আলফা আই-এ অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এনফোর্সমেন্ট দল। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দুদকের সহকারী পরিচালক তানজির আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তানজির আহমেদ বলেন, দুদকের প্রধান কার্যালয়ের পক্ষ থেকে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। এনফোর্সমেন্ট টিম আলফা আই প্রোডাকশনের অফিস সরেজমিনে পরিদর্শন করে, বিভিন্ন রেকর্ডপত্র যাচাই করে ও অফিসে অবস্থানরত একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে। এছাড়া অভিযানকালে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করা হয়, যা পর্যালোচনা করে কমিশন বরাবর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করবে এনফোর্সমেন্ট টিম।

