পায়ুপথে ইয়াবা পরিবহনের সময় হাতেনাতে আটক বিমানযাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৩২ এএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ইয়াবা পরিবহনকালে আটক বিমানযাত্রী/ছবি: সংগৃহীত

বিমানযাত্রী বেশে পায়ুপথে ইয়াবা পরিবহনকালে ৯৬৯ পিস ইয়াবাসহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন।

আটক আসামি কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার বাসিন্দা মো. নবী হোসেন (৪৫)।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অপারেশনাল কমান্ডার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোজাম্মেল এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রোববার দুপুরে নভোএয়ার এর অভ্যন্তরীণ VQ922 ফ্লাইটে কক্সবাজার থেকে ঢাকায় ইয়াবা পরিবহনকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিমানবন্দর অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের কার পার্কিংয়ের সামনে থেকে আটক করা হয়। তাকে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ অফিসে নিয়ে আসা হলে সে পায়ুপথে সুকৌশলে ইয়াবা পরিবহন করছে বলে নিশ্চিত করে।

তিনি বলেন, এয়ারপোর্টে কর্তব্যরত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে এক্স-রে পরীক্ষায় তার পায়ুপথে ৩ টি ডিম্বাকৃতির বস্তুর সন্ধান মেলে। পরবর্তীতে রাজধানীর কুর্মিটোলা হাসপাতালে নিয়ে ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে পরিবহনকারীকে প্রাকৃতিক কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে স্কচটেপ মোড়ানো অবস্থায় ৩ থলে ভর্তি ইয়াবা বের করা হয়। এগুলো থেকে মোট ৯৬৯ পিস ইয়াবা পাওয়া যায়।

গ্রেফতার আসামি দীর্ঘদিন ধরে মাদক বিক্রি ও পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত বলে জানা যায়।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অপারেশনাল কমান্ডার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, আমরা বিমানবন্দর ঘিরে মাদক চোরাচালানসহ যে কোনো অবৈধ কার্যক্রম রোধে সচেষ্ট আছি। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহার করে যে কোনো অপরাধ প্রতিরোধে আমরা নিয়মিত ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করছি।

আটক আসমির বিরুদ্ধে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার বিমানবন্দর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।

