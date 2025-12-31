দুই দেশের সম্পর্ক সমৃদ্ধ হবে তারেক রহমানের নেতৃত্বে, আশা মোদীর
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে চিঠি পাঠিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চিঠিতে নরেন্দ্র মোদী বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তার শোকের কথা জানান। এর পাশাপাশি তিনি তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে সমৃদ্ধ হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
মঙ্গলবার তারেক রহমানকে পাঠানো নরেন্দ্র মোদীর এই চিঠিটি বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) ঢকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন তাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে প্রকাশ করে।
চিঠিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লেখেন, সুপ্রিয় তারেক রহমান সাহেব, আপনার মা, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন মাননীয়া বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যু সংবাদে আমি গভীরভাবে শোকাহত। আপনার এই অপূরণীয় ব্যক্তিগত ক্ষতিতে আমার আন্তরিক সমবেদনা নিন। তার আত্মা চিরশান্তিতে বিরাজ করুক।
খালেদা জিয়ার সঙ্গে নিজের পূর্বের এক সাক্ষাতের স্মৃতিচারণ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী চিঠিতে লেখেন, ২০১৫ সালের জুন মাসে ঢাকায় বেগম সাহিবার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ও আলোচনার কথা আমি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে স্মরণ করি। তিনি ছিলেন সংকল্প ও আদর্শনিষ্ঠায় বিরল এক নেত্রী যিনি বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।
বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসনকে নিয়ে মোদী লেখেন, তার প্রয়াণ এক অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি করলেও তার আদর্শ ও উত্তরাধিকার চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। আমি নিশ্চিত যে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল আপনার যোগ্য নেতৃত্বে তার সেই আদর্শগুলো এগিয়ে নিয়ে যাবে। একইসঙ্গে তা এক নতুন পথচলা নিশ্চিত করতে এবং ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার গভীর ও ঐতিহাসিক অংশীদারত্বকে আরও সমৃদ্ধ করতে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী লেখেন, এই জাতীয় শোকের মুহূর্তে বাংলাদেশের জনগণের প্রতিও আমার সহমর্মিতা জ্ঞাপন করি, যারা ইতিহাসে বরাবরই তাদের অসাধারণ শৌর্য ও মর্যাদার পরিচয় দিয়েছে। আমি নিশ্চিত যে, তারা তাদের অভিন্ন মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য এবং জাতীয় ঐক্যের বোধ দ্বারা পরিচালিত হয়ে শান্তি ও সম্প্রীতির পথে এগিয়ে যাবে।
শেষে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি তিনি লেখেন, আপনি আবারও আমার আন্তরিক সমবেদনা নিন। আমি সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে এই কঠিন সময় কাটিয়ে ওঠার শক্তি ও ধৈর্য দেন। আপনার ভবিষ্যৎ পথচলার জন্য আমার শুভকামনা রইলো।
