হাটহাজারীতে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

হাটহাজারীতে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় ৩০ থেকে ৩৫ বছর বয়সী এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যার দিকে উপজেলার পশ্চিম ছড়ারকুল রেলগেট সংলগ্ন চট্টগ্রাম-নাজিরহাট রেললাইন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রাত ৯টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন হাটহাজারী মডেল থানার উপ-পরিদর্শক মোবারক হোসেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যা প্রায় ৮টার দিকে রেললাইনের পাশে এক ব্যক্তির খণ্ড-বিখণ্ড মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ সময় তারা জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করেন। খবর পেয়ে হাটহাজারী মডেল থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে রেলওয়ে থানা পুলিশকেও বিষয়টি জানানো হয়।
হাটহাজারী মডেল থানার উপ-পরিদর্শক মোবারক হোসেন বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে চলন্ত ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তবে এটি দুর্ঘটনা নাকি অন্য কোনো কারণে ঘটেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
পুলিশ জানায়, নিহত যুবক পাঞ্জাবি ও জিন্সের প্যান্ট পরিহিত ছিলেন। ঘটনাস্থল ও আশপাশের এলাকায় খোঁজ নেওয়া হলেও এখন পর্যন্ত তার পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। স্থানীয়ভাবে পরিচয় নিশ্চিত করা না গেলে প্রযুক্তির সহায়তায়, প্রয়োজন হলে ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে পরিচয় শনাক্তের উদ্যোগ নেওয়া হবে।
রেলওয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির কাজ করছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
