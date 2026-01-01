  2. জাতীয়

ডিউটি শেষে বাসায় ফেরার পথে কাভার্ডভ্যানের চাপায় পুলিশ সদস্য নিহত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৭ এএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
ডিউটি শেষে বাসায় ফেরার পথে কাভার্ডভ্যানের চাপায় পুলিশ সদস্য নিহত
ফাইল ছবি

রাজধানীর খিলগাঁও ফ্লাইওভারে কাভার্ডভ্যানের চাপায় রুবেল (৪০) নামে এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। তিনি পুলিশের নায়েক পদে কর্মরত ছিলেন। এ ঘটনায় ঘাতক কাভারভ্যানটি জব্দ করা হলেও চালক পালিয়ে গেছেন।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) রাত পৌনে ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই ওই পুলিশ সদস্য মারা যান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন খিলগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম।

তিনি জানান, পুলিশ হেডকোয়ার্টারের পাশে দায়িত্ব শেষ করে মোটরসাইকেলে করে বাসায় ফেরার পথে খিলগাঁও ফ্লাইওভারে একটি কাভার্ডভ্যান ওই পুলিশ সদস্যকে চাপা দেয়। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

চালক পালিয়ে যাওয়ায় তাকে আটক করতে অভিযান চলছে বলেও জানিয়েছেন ওসি।

টিটি/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।