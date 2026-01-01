  2. জাতীয়

চট্টগ্রাম-১১ আসনে চার প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৫:৩৮ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
কথা বলেন চট্টগ্রাম আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন চৌধুরী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ে চট্টগ্রাম-১১ (বন্দর-পতেঙ্গা) আসনে চার প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) দুপুর আড়াইটায় চট্টগ্রাম আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং অফিসার মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন চৌধুরী তাদের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেন। এসময় তিনি আটজনের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করেন।

মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া চার প্রার্থী হলেন- স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ভুঁইয়া, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. নুর উদ্দিন, গণঅধিকার পরিষদের মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন ও বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী এ কে এম আবু তাহের।

বাতিল হওয়া প্রার্থীদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী জাহাঙ্গীরের দাখিল করা এক শতাংশ ভোটারের মধ্যে ১০ জন ভোটারকে যাচাই করা হয়। এর মধ্যে ৫ জনের ঠিকানা সঠিক ও ৫ জনের ঠিকানা সঠিক ছিল না। যা যাচাই বিধিমালা-১১ অনুসারে মনোনয়ন বাতিল হিসেবে গণ্য করে।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নুর উদ্দিনের দলীয় মনোনয়ন ফর্মে প্রার্থীর নাম, ভোটার নম্বর ও নির্বাচনি এলাকা উল্লেখ ছিল না। তাই বাতিল করা হয়েছে। গণঅধিকার পরিষদের মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীনের টেন বি ফর্ম ও সিটি করপোরেশনের ৯৭ হাজার টাকা পাওনা রয়েছে, যা পরিশোধ করা হয়নি। এ কারণে তার প্রার্থিতা বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা।

এছাড়াও বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী এ কে এম আবু তাহের ব্যাংকের কাছে ঋণখেলাপি। তার দলীয় মনোনয়ন নেই এবং সিটি করপোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স আপডেট না থাকায় মনোনয়ন বাতিল হয়েছে।

চট্টগ্রাম আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রাম-১১ আসনে ২৯ ডিসেম্বর মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিন পর্যন্ত ১২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। মঙ্গলবার থেকে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শুরু হয়। যাচাই-বাছাইকালে ৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল এবং ৮ জনের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়।

বৈধ আট প্রার্থী হলেন, জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ শফিউল আলম, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) দীপা মজুমদার, জাতীয় পার্টির আবু তাহের, গণফোরামের উজ্জ্বল ভৌমিক, বিএনপির আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের মুহাম্মদ আবু তাহের, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল- বাসদের মো. নিজামুল হক আল কাদেরী ও ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের মো. আজিজ মিয়া।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য চট্টগ্রাম-১১ আসনে ২৩ জন মনোনয়ন সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে ১২ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেন।

