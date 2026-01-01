অপারেশন ডেভিল হান্টে গ্রেফতার ১২৬০৭, উদ্ধার ১৫৬ আগ্নেয়াস্ত্র

  2. জাতীয়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৩ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এখন পর্যন্ত দেশজুড়ে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ পরিচালনা করে মোট ১২ হাজার ৬০৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

শাহাদাত হোসাইন জানান, অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ অভিযানে মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১২ হাজার ৬০৭ জনকে। অভিযান পরিচালনাকালে ১৫৬টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

এছাড়া পুলিশি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৫ লাখ ১১ হাজার ২৭৫টি মোটরসাইকেল ও ৫ লাখ ৭১ হাজার ৪৬৮টি গাড়ি তল্লাশি করা হয়। তল্লাশিকালে ৬ হাজার ৬২২টি অবৈধ মোটরসাইকেল আটক করা হয়।

