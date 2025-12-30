  2. জাতীয়

পোস্টাল ভোটের নিবন্ধনের সময় আরও বাড়লো

প্রকাশিত: ০৭:৫৩ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সামনে রেখে পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের জন্য নিবন্ধনের সময় আবারও বাড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। নতুন সময় অনুযায়ী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত পোস্টাল ভোটের জন্য নিবন্ধন করা যাবে।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে নিজ দপ্তরের সামনে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে প্রবাসীদের ভোট গ্রহণের জন্য গত ১৮ নভেম্বর উদ্বোধন করা হয় ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপ। ১৯ নভেম্বর থেকে শুরু হয় নিবন্ধন প্রক্রিয়া। এই নিবন্ধনের সময়সীমা ছিল ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। পরে তা বাড়ানো হয়েছে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবার তা ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে থেকে ১০ লাখ ৬২ হাজার ১৬৫ জন নিবন্ধন করেছেন, যা প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে।

সচিব আখতার আহমেদ বলেন, পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে নিবন্ধনের সময় আগামী বছরের ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এরপর আর এ সয়ম বৃদ্ধির কোনো সুযোগ থাকবে না।

খালেদা জিয়া মারা গেছেন, তার পক্ষ থেকে তিনটা আসনে মনোনয়ন দাখিল করা হয়েছে। ওই ৩টা আসনের আইনি বিধান কি হবে? জানতে চাইলে ইসি সচিব বলেন, ‘আইনের বিষয়ে আমাকে দেখে বলতে হবে।’

