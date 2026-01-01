রায়েরবাজারে দাফন করা অজ্ঞাতপরিচয় ৮ জুলাই যোদ্ধার পরিচয় শনাক্ত

রায়েরবাজারে দাফন করা অজ্ঞাতপরিচয় ৮ জুলাই যোদ্ধার পরিচয় শনাক্ত
রাজধানীর রায়েরবাজার কবরস্থানে দাফন করা অজ্ঞাতপরিচয়ের ৮ জুলাই যোদ্ধার পরিচয় শনাক্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড) নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের পরিচয় নিশ্চিতভাবে শনাক্ত হয়।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা জানান।
তিনি বলেন, যাদের পরিচয় শনাক্ত হয়েছে তাদের পরিবারকে এরই মধ্যেই অবহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় খুব শিগগির গণমাধ্যম কর্মীদের বিস্তারিত জানাবে।
শফিকুল আলম জানান, ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে নির্ভুলভাবে অজ্ঞাতপরিচয়ের মরদেহ শনাক্তকরণের লক্ষ্যে বসনিয়ার বিশেষজ্ঞরা কয়েকজনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।
এমইউ/এমআইএইচএস