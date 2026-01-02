চট্টগ্রামে ১৫ হাজার কুকুরকে টিকা দেওয়ার উদ্যোগ

চট্টগ্রামে ১৫ হাজার কুকুরকে টিকা দেওয়ার উদ্যোগ
জলাতঙ্ক রোগ নির্মূলের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে প্রায় ১৫ হাজার কুকুরকে টিকার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক) এলাকায় ব্যাপক হারে কুকুরের টিকাদান কার্যক্রম (এমভিভি) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) নগরের টাইগারপাসে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কার্যালয়ে এ উপলক্ষে এক এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন চসিকের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মো. ইমাম হোসেন রানা। প্রধান অতিথি ছিলেন চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব মো. আশরাফুল আমিন।
সভায় জানানো হয়, জলাতঙ্ক একটি মারাত্মক ও প্রাণঘাতী রোগ। নগর এলাকায় কুকুরের টিকাদান কার্যক্রম জোরদার করা গেলে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডভিত্তিক পরিকল্পনা নিয়ে টিকাদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।
এডভোকেসি সভায় আরও বক্তব্য দেন চসিকের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তারা এবং ডা. নুরুল, ডা. হায়দার, ডা. মাসুদ রেজা খান, ডা. ইমতিয়াজ, ডা. কামরুল, ডা. হোসনে আরা, ডা. তপন চক্রবর্তীসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।
বক্তারা বলেন, নগরবাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জলাতঙ্ক নির্মূলে এ ধরনের টিকাদান কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে সবার সম্মিলিত সহযোগিতা প্রয়োজন।
