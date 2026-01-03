সর্বশেষ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল কত সালে?
জানুয়ারির ৩ আর বাংলা পৌষ মাসের ১৯ তারিখ আজ। আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রাজশাহী, নওগাঁর বদলগাছী ও পাবনার ঈশ্বরদীতে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। এর আগে আবহাওয়া অফিস পূর্বাভাসে জানায়, এ বছর চলতি জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা নামতে পারে ৪ ডিগ্রিতে। এর আগে ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
সম্প্রতি কয়েকবছর ধরে ইতিহাসে এটিই হলো এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কম তাপমাত্রার রেকর্ড। একই বছর উত্তরাঞ্চলে রংপুরের সৈয়দপুরের তাপমাত্রাও রেকর্ড ভাঙে, এটি ছিল ২ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
২০১৮ সালে উত্তরাঞ্চলের নীলফামারীর ডিমলা, কুড়িগ্রামের রাজারহাট এবং দিনাজপুরের তাপমাত্রা ছিল ৩ ডিগ্রির ঘরে।
তার আগে ২০১৩ সালে বাংলাদেশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। সেসময় রংপুর, দিনাজপুর ও সৈয়দপুরের তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩ দশমিক ৫, ৩ দশমিক ২ ও ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তালিকায় আছে রাজশাহীও। ২০০৩ সালে সেখানকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৩ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আবহাওয়ার অফিসের পূর্বাভাস বলছে, ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে এবারও তাপমাত্রার পারদ ওঠানামা করতে পারে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে।
