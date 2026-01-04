ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব
বিটিআরসি ভবনে ভাঙচুরকারীদের আইনের আওয়াতায় আনা হবে
বিটিআরসি ভবনে ভাঙচুর চালানো মোবাইল ব্যবসায়ীদের আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।
রোববার (৪ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিটিআরসি ভবন পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় ডাক ও টেলিযোগযোগ সচিব আব্দুন নাসের, আইসিটি সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী ও বিটিআরসি চেয়ারম্যান এমদাদ উল বারী উপস্থিত ছিলেন।
ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, মোবাইল ব্যবসায়ীদের দাবি অনুযায়ী শুল্কহার কমানো হয়েছে। কর ফাঁকি দিয়ে আনা হ্যান্ডসেট বৈধ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তারপরও দোকানপাট বন্ধ রেখে রাস্তা অবরোধ করে বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে অপরাধের লাইসেন্স চায় মোবাইল ব্যবসায়ীরা।
তিনি বলেন, বৈধভাবে মোবাইল ফোন আমদানিতেও শুল্কহার কমানো হয়েছে। এরপরেও বিটিআরসি ভবনে হামলা হয়েছ। যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড চলতে থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে সরকার।
ক্ষতিগ্রস্ত বিটিআরসি ভবন পরিদর্শন করেন তিনি। এ সময় বিটিআরসি চেয়ারম্যান এমদাদ উল বারী ভাঙচুরে বিটিআরসির ক্ষয়ক্ষতির তথ্য তুলে ধরেন।
এদিকে, রোববার সকালেও রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেন মোবাইল ব্যবসায়ীরা। ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) কার্যক্রম চালুর প্রতিবাদে ও অবৈধ সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়ার দাবিতে এই আন্দোলন করছেন মোবাইল ব্যবসায়ীরা।
ইএইচটি/এএমএ