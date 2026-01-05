  2. জাতীয়

সীতাকুণ্ডে জাটকা বিক্রির অপরাধে ব্যবসায়ীকে জরিমানা

প্রকাশিত: ০৮:৪৫ এএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
‎সীতাকুণ্ডে জাটকা বিক্রির অপরাধে মাছ ব্যবসায়ীকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। রোববার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় পৌর সদরে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন ভ্রাম্যমাণ এ আদালত পরিচালনা করেন।

অভিযানে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. মোতাছিম বিল্লাহ্সহ সীতাকুণ্ড থানার পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরে জব্দ জাটকা স্থানীয় একটি এতিমখানায় বিতরণ করা হয়।

আদালত সূত্র জানায়, সন্ধ্যায় পৌর সদরের মাছ বাজারে এক ব্যবসায়ী লুকিয়ে জাটকা বিক্রি করছে এম খবরে সত্যতা যাচাইয়ে ছদ্মবেশে একজনকে পাঠানো হয়। জাটকা বিক্রির ঘটনাটি সত্য হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে জাটকাগুলো জব্দ করা হয়। এসময় ওই ব্যবসায়ীকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

‎এ বিষয়ে সীতাকুণ্ড উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, জাটকা ধরা, সংরক্ষণ ও বিক্রি দণ্ডনীয় অপরাধ। জাটকা বিক্রির দায়ে এক ব্যবসায়ীকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং ৬ কেজি মাছ জব্দ করা হয়েছে।

