হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক হলেন সাবেত আলী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৩ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক হলেন সাবেত আলী
জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক (ডিজি) নিয়োগ পেয়েছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো. সাবেত আলী।

এ নিয়োগ দিয়ে তার চাকরি জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগে ন্যস্ত করে মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট হলো বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি কারিগরি সংস্থা, যা দেশের জ্বালানি (গ্যাস ও তেল) সম্পদ অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সরকারকে প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও সহায়তা দিয়ে থাকে। পাশাপাশি হাইড্রোকার্বন সংস্থান সংক্রান্ত গবেষণা ও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করে।

