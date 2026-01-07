ত্রাণ মন্ত্রণালয়
শীতার্ত ও দুঃস্থদের ২০ লাখ ৫০ হাজার পিস কম্বল বিতরণ
সারাদেশে শীতার্ত ও দুঃস্থদের মধ্যে ২০ লাখ ৫০ হাজার কম্বল বিতরণ করেছে সরকার। বুধবার (৭ জানুয়ারি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
এতে বলা হয়, শীতার্ত ও দুস্থদের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত ৫ লাখ ৯৩ হাজার ৫০০ কম্বল এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে কম্বল ক্রয় করে বিতরণের জন্য প্রথম পর্যায়ে ২৯ কোটি ৭০ লাখ টাকা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ২১ কোটি ৩১ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
দেশের আট বিভাগের ৬৪ জেলা ৪৯৫ উপজেলা ও সব পৌরসভার শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র ক্রয় করে বিতরণের জন্য শীতের শুরুতেই এসব টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এরই মধ্যে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত কম্বল এবং মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দ করা প্রথম পর্যায়ের বরাদ্দ দ্বারা ৭ লাখ ৫০ হাজার ৫৮৯টি কম্বল ক্রয় করে শীতার্ত ও দুস্থদের মধ্যে বিতরণের করা হয়েছে।
দ্বিতীয় পর্যায়ের বরাদ্দ দিয়ে আরও ৭ লাখ কম্বল কেনা হয়েছে। যা শীতার্তদের মধ্যে বিতরণ কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে। এছাড়াও জেলা প্রশাসকদের চাহিদার ভিত্তিতে কম্বল ক্রয়ের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে বলে জানায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।
ত্রাণ মন্ত্রণালয় আরও জানায়, প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিল থেকে বরাদ্দ দেওয়া কম্বল সঠিকভাবে বিতরণ এবং মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দের টাকা দিয়ে কম্বল কেনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করে জেলা প্রশাসকদের অধিক্ষেত্রাধীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা (ইউএনও) এরই মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে কম্বল কিনে দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করেছেন।
কম্বল বিতরণ ও কেনার বিষয়টি নিবিড়ভাবে তদারকি করার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
