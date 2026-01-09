গ্রামের ৪০ শতাংশ মানুষ গণভোট কী জানে না: তথ্য সচিব
গণভোট নিয়ে ভোটারদের সচেতন করতে চলমান প্রচার কার্যক্রমে সহায়তা করতে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মাহবুবা ফারজানা। পাশাপাশি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গুজব ও অপতথ্য মোকাবিলায়ও সাংবাদিকদের সহায়তা চেয়েছেন তিনি।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) পিআইবির সেমিনার কক্ষে শুরু হওয়া দুই দিনের নির্বাচন বিষয়ক সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী পর্বে এই আহ্বান জানান সচিব। তিনি উল্লেখ করেন, প্রান্তিক পর্যায়ের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ গণভোট কী জানে না।
সাংবাদিকদের উদ্দেশ করে মাহবুবা ফারজানা বলেন, দেশের সব মানুষ একটা সুষ্ঠু নির্বাচন প্রত্যাশা করছে। আপনাদের ক্ষুরধার লেখনী এখন জরুরি। গুজব ও অপতথ্য রোধে আমাদের সহায়তা করবেন। আজ শক্ত হাতগুলো আমাদের নরম হাতের সঙ্গে যুক্ত হোক। একসঙ্গে হাতে হাত ধরে চললে দেশটা সুষ্ঠু পরিণিতির দিকে যাবে। সবাই মিলে গণভোট নিয়ে ভোটারদের সচেতন করবো।
সচিব জানান, প্রান্তিক (গ্রামের) প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ গণভোট কী জানে না। তাই মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে ৬৪ জেলার ৪৯৫ উপজেলায় ভোটালাপ উঠান বৈঠক ও টেনমিনিট ব্রিফ করছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। মোবাইল ফোন ব্যবহার করে গণভোটের নিয়ম শেখাচ্ছেন তথ্যআপা।
আরও পড়ুন
পাবনা-১ ও ২ আসনে ভোটের কার্যক্রম বন্ধ
সরকারের ফ্যাসিস্ট হয়ে ওঠার পথ বন্ধ করতেই গণভোট: আলী রীয়াজ
তরুণ, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী ও নারীদের ভোটে অংশগ্রহণে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন তথ্য সচিব। তিনি বলেন, ভোট থেকে বিরত থাকা চাঁদপুরের ১২ হাজার নারীকে ভোটে উদ্ভূত করার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিআইবি পরিচালক কাজী মোহাম্মদ তৌহিদুল আনোয়ার। আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্মসচিব রিয়াসাতুল ওয়াসিফ, জ্যেষ্ঠ প্রশিক্ষক গোলাম মুর্শেদ প্রমুখ।
স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাহমুদ সোহেল বলেন, ডিআরইউ সদস্যরা মাঠ পর্যায়ে থেকে প্রতিবেদন তৈরির কাজ করেন। তাই তাদের নির্বাচন, এআই, ফ্যাক্টচেকসহ প্রযুক্তিবিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আমি আশা করবো পিআইবি ডিআরইউকে সঙ্গী করে একসঙ্গে এগিয়ে যাবে।
কর্মশালায় বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ায় কর্মরত ৫০ জন সাংবাদিক অংশ নেন। প্রথম দিনের প্রশিক্ষক ছিলেন নিউজ নেটওয়ার্কের মুখ্য প্রশিক্ষক জিয়াউর রহমান।
এনএইচ/কেএসআর/এএসএম