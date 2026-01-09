রাজধানীতে ভাঙারি দোকানে মিললো ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত মরদেহ
রাজধানীর বাড্ডায় নিজের ভাঙারি দোকানে এক ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত মরদেহ পাওয়া গেছে।
পুলিশ শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে বড় বেরাইদ এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।
নিহত ব্যবসায়ীর নাম শাকিল হোসেন (৩০)। তিনি ওই এলাকার দিলীপ হোসেনের ছেলে।
বাড্ডা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. মাহাবুবুল আলম বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে ভাঙারি দোকানে গিয়ে আঁড়ার সঙ্গে গলায় নাইলনের রশি পেঁচানো অবস্থায় ওই ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে তা ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।’
শাকিলের বাবার বরাত দিয়ে এসআই মাহাবুবুল জানান, বৃহস্পতিবার রাতে শাকিল দোকানে ঘুমিয়েছিলেন। আজ সকালে তার ছোট ভাই সেখানে গিয়ে ঘটনাটি জানতে পেরে অন্যদের জানান। শাকিল আত্মহত্যা করেছেন না কি তাকে কেউ মেরে ঝুলিয়ে রেখেছে, এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
