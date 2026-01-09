  2. জাতীয়

খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় জেডআরএফের দোয়া

প্রকাশিত: ০৯:০৬ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলে ডা. জুবাইদা রহমান

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল করেছে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন (জেডআরএফ)।

শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর গুলশান-১ নম্বরে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে এ দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান।

দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন ও দেশের মানুষের অধিকার রক্ষায় তার ত্যাগের কথা স্মরণ করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন জেডআরএফের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার।

এর আগে কোরআন তিলাওয়াত করা হয়। পরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন ডা. জুবাইদা রহমানসহ জেডআরএফের বোর্ড অব ডিরেক্টররা।

ডা. জুবাইদা রহমান জেডআরএফ কার্যালয়ে গেলে নিচে তাকে স্বাগত জানান অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার, অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান ও ডা. শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহ। কার্যালয়ে উঠেই খালেদা জিয়ার জন্য রাখা শোকবইয়ে সই করে নিজের অনুভূতির কথা লেখেন ডা. জুবাইদা রহমান।

দোয়া মাহফিলে আরও অংশ নেন অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান‌ ডিরেক্টর (অ্যাডমিন), অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত মোহা. শামীম ডিরেক্টর (ফিন্যান্স), ডা. সৈয়দা তাজনীন ওয়ারিস সিমকী ডিরেক্টর (প্ল্যানিং), ডা. শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহ ডিরেক্টর (প্রোগ্রাম), ডা. মোস্তফা আজিজ সুমন, প্রকৌশলী মো. মাহবুব আলম, কৃষিবিদ ড. খন্দকার মাহফুজুল হক বাচ্চু, অধ্যাপক ড. মো. লুৎফর রহমান, অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী, আমিরুল ইসলাম কাগজী, অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম‌, কৃষিবিদ আনোয়ারুননবী মজুমদার বাবলা, কৃষিবিদ শামীমুর রহমান শামীম, অধ্যাপক ড. শেখ মনির উদ্দিন, প্রকৌশলী একেএম জহিরুল ইসলাম, কৃষিবিদ শফিউল আলম দিদার, প্রকৌশলী উমাশা উমায়ন মনি চৌধুরী, অধ্যাপক ড. আব্দুল করিম, অধ্যাপক ড. আব্দুর রশিদ, অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, অধ্যাপক ড. ইকবাল, ডা. এএসএইচ পারভেজ, প্রকৌশলী আলমগীর হাছিন আহমেদ, প্রকৌশলী একেএম আসাদুজ্জামান চুন্নুসহ অনেকেই।

মাহফিলে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব ডিরেক্টরদের পাশাপাশি সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের চিকিৎসক, প্রকৌশলী ও কৃষিবিদসহ পেশাজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার বলেন, বেগম খালেদা জিয়া আজীবন গণতন্ত্রের জন্য আপসহীন লড়াই করেছেন। তার এই শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়। অনুষ্ঠানে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত এবং দেশের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। মোনাজাতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আত্মার শান্তি এবং দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।

