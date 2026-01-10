মুগদা-শেরেবাংলায় বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৪

মুগদা-শেরেবাংলায় বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৪
রাজধানীর মুগদা থানা ও শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) রাতে ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
গ্রেফতাররা হলেন- আইনুল হাসান (৩০), তানভীর হাসান ওরফে আবির (২২), মো. জিসান (২০), মো. সোহেল (২২), শ্রাবন হোসেন (২৩), মো. সাকিব (২৪), মো. মামুন ইসলাম (৩০), মোহাম্মদ আলী (২৯), মো. আসিফ (৩৪), উমর ফারুক (৩২), মো. খোকা (২৩), সবুজ (২৮), কামরুল হাসান শুভ (২৩) ও মাহমুদুল হাসান (২৬)।
মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, মুগদা থানা পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ১০ জনকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে ৭ জনকে ঢাকা মহানগরী পুলিশ অধ্যাদেশ আইনে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে এবং নিয়মিত মামলায় ৩ জনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার খোকা, সবুজ,কামরুল হাসান ও মাহমুদুল হাসানকে ঢাকা মহানগরী পুলিশ অধ্যাদেশ আইনে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছেন ডিএমপির এই কর্মকর্তা।
