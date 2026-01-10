‘ফাস্ট ওয়াশ ঢাকা ম্যানস হাফ ম্যারাথন’ অনুষ্ঠিত

‘ফাস্ট ওয়াশ ঢাকা ম্যানস হাফ ম্যারাথন’ অনুষ্ঠিত
রাজধানীতে সুশৃঙ্খল ও সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে ফাস্ট ওয়াশ ঢাকা ম্যানস হাফ ম্যারাথন-২০২৬। প্রতিযোগিতাটির আয়োজন করে দেশের সুপরিচিত ক্রীড়া সংগঠন স্পোর্টস বাংলা।
এই ম্যারাথনে দেশি ও বিদেশি মিলিয়ে প্রায় ১০০০ রানার অংশ নেন। দৌড় প্রতিযোগিতাটি রাজধানীর নান্দনিক ও পরিকল্পিত এলাকা হাতিরঝিলের এম্ফিথিয়েটার থেকে শুরু হয়ে একই স্থানে এসে শেষ হয়।
ইভেন্টটিতে মোট দুটি ক্যাটাগরি ছিল- ২১ দশমিক ১ কিলোমিটার (হাফ ম্যারাথন) এবং ১০ কিলোমিটার রান। প্রতিটি ক্যাটাগরিতে সেরা পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ৫ জন করে মোট ১০ জন রানারকে পোডিয়াম সম্মাননা দেওয়া হয় এবং তাদের সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মোট ১ লাখ টাকার নিউট্রিশন প্রোগ্রাম এর আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোহিনূর কেমিক্যাল কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড- এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট (ব্র্যান্ড) জনাব গোলাম কিবরিয়া সরকার।
এই আয়োজনের মাধ্যমে রাজধানীতে একটি সুশৃঙ্খল, মানসম্মত ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দৌড় প্রতিযোগিতা সফলভাবে সম্পন্ন হয়।
এএমএ/এমএস