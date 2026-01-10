  2. জাতীয়

কেরানীগঞ্জে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৩৯ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল/ফাইল ছবি

ঢাকার কেরানীগঞ্জে নির্মাণাধীন একটি ভবন থেকে নিচে পড়ে মো. মিজানুর রহমান (৪০) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১০ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার আঁটি বাজারের সুজন হাউজিংয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

গুরুতর আহত অবস্থায় মিজানুরকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মিজানুর গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা আঃ রউফ মিয়ার ছেলে। বর্তমানে ওই নির্মাণাধীন ভবনেই থাকতেন মিজানুর।

নিহতের চাচাতো ভাই মো. দুদু মিয়া জানান, কেরানীগঞ্জের আঁটি বাজার এলাকায় নির্মাণাধীন দশতলা ভবনে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে যান মিজানুর। এতে গুরুতর আহত হন তিনি। উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।

কাজী আল আমিন/এমএমকে/এএসএম

