আনোয়ারার সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০৬ এএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মরিয়ম বেগম বদনীকে গ্রেফতার করেছে কর্ণফুলী থানা পুলিশ।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) সন্ধ্যার দিকে কর্ণফুলী থানাধীন বৈরাগ ইউনিয়নের বন্দর এলাকার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর জামান বলেন, থানায় দায়ের করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের একটি মামলায় মরিয়ম বেগম বদনীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তিনি বলেন, মরিয়ম বেগম বদনী আনোয়ারা উপজেলার সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান। তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান আছে।

