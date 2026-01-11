অপপ্রচারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট না করার আহ্বান সরকারের
সাম্প্রতিক সময়ে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার অপচেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছে সরকার।
রোববার (১১ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, কোনো ঘটনার প্রকৃত সত্য যাচাই না করে যদি মিথ্যা বা বানোয়াট তথ্যের ভিত্তিতে বক্তব্য দেওয়া হয়, তাহলে তা সমাজের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে।
আরও পড়ুন
নির্বাচনের পর কী করবেন প্রধান উপদেষ্টা, নিজেই জানালেন ৩ পরিকল্পনা
গণভোটে সরকারের প্রচারণা চালানোর ক্ষেত্রে আইনগত বাধা নেই
তিনি নরসিংদীতে সম্প্রতি এক মুদি ব্যবসায়ী হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, নিহত ব্যক্তি মনি চক্রবর্তী- যার ধর্মীয় পরিচয় সনাতন হওয়ায় ঘটনাটি ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন মহলে সাম্প্রদায়িক হামলার অপপ্রচার ছড়ানো হয়। অথচ পুলিশ ও নিহতের পরিবারের প্রাথমিক তথ্যে এটি পারিবারিক কলহ ও ব্যবসায়িক পূর্বশত্রুতার জেরে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ফয়েজ আহম্মদ বলেন, দুঃখজনকভাবে দেখা গেছে, কিছু বিশিষ্ট নাগরিকও যাচাই-বাছাই ছাড়াই এ বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। অথচ এরাই অতীতে নানান ঘটনায় সরেজমিনে গিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত করেছেন। আমরা প্রত্যাশা করবো, ভবিষ্যতে এমন কোনো উদ্বেগ তৈরি হলে তারা বিবৃতি দেওয়ার আগে তথ্য যাচাই করবেন, প্রয়োজনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবেন।
তিনি আরও বলেন, মিথ্যা তথ্য ও দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য একত্রে দাঁড়ালে সমাজের বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক হারমনি নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। এক্ষেত্রে সবার সতর্কতা ও দায়িত্বশীল আচরণ অত্যন্ত জরুরি।
এমইউ/কেএসআর