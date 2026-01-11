দ্বিতীয় দিনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন আরও ৫৮ জন

দ্বিতীয় দিনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন আরও ৫৮ জন
রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আপিল করে আরও ৫৮ জন প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। গতকাল শনিবার ৫১ জন প্রার্থী মনোনয়নের বৈধতা পেয়েছিলেন। আপিল শুনানি শুরুর পর সব মিলে গত দুই দিনে ১০৯ জনের প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন।
রোববার (১১ জানুয়ারি) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে আপিল শুনানি চলে।
সংস্থাটির জনসংযোগ পরিচালক মো. রুহুল আমিন মল্লিক সাংবাদিকদের জানান, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির দ্বিতীয় দিনে (রোববার) ৫৮টি আবেদন মঞ্জুর করেছে নির্বাচন কমিশন। আপিল শুনানিতে ৭টি আবেদন নামঞ্জুর হয়েছে এবং ৬টি আবেদন অপেক্ষমাণ রাখা হয়েছে।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) অপেক্ষমাণ থাকা মুন্সীগঞ্জ-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মহিউদ্দিন-এর আপিল আবেদনটি নির্বাচন কমিশন মঞ্জুর করেছে।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) ১৪১-২১০ নম্বর আপিলের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আপিল শুনানি চলবে। এবার ৬৪৫টি আপিল আবেদন জমা পড়েছে।
শনিবার ইসির নিষ্পত্তি করা ৭০টি আপিলের মধ্যে ৫১ জন প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করে কমিশন। একজনের মনোনয়নপত্র বাতিল করে ইসি। আর ১৫ জন প্রার্থীর আপিল না মঞ্জুর হয়।এ ছাড়া তিনজন জন প্রার্থীর আপিল আবেদন বিবেচনাধীন রাখে ইসি।
তফসিল অনুযায়ী, ২০ জানুয়ারি প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময়। এর পরদিন চূড়ান্ত প্রার্থী নির্ধারিত হবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ হবে।
এমওএস/জেএইচ/এমএস