টেলিফোন আলাপের পর এবার জেদ্দায় বৈঠকে তৌহিদ হোসেন-ইসহাক দার

প্রকাশিত: ০৮:৪৭ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
সৌদি আরবের জেদ্দায় মো. তৌহিদ হোসেন ও ইসহাক দারের বৈঠক/ছবি: সংগৃহীত

স্বল্প সময়ের মধ্যে দুই দফা টেলিফোন আলাপের পর এবার সৌদি আরবের জেদ্দায় বৈঠক করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন এবং পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার।

জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের (সিএফএম) জরুরি অধিবেশনের ফাঁকে রোববার (১১ জানুয়ারি) এ বৈঠক হয়। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

বিবৃতিতে জানানো হয়, বৈঠকে উভয় পক্ষ বাংলাদেশ-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বর্তমান দৃঢ়তায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি উচ্চপর্যায়ের সফর বিনিময়, বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও শিক্ষা সহযোগিতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পর্ক আরও জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হয়।

এছাড়া বৈঠকে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও মতবিনিময় করেন তৌহিদ হোসেন ও ইসহাক দার।

এর আগে গত বুধবার রাতে টেলিফোনে কথা বলেন পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। তারও আগে, গত রোববার তাদের মধ্যে আরেক দফা ফোনালাপ হয়। ওই সময় চীন সফররত অবস্থায় ইসহাক দার ঢাকায় অবস্থানরত পররাষ্ট্র উপদেষ্টাকে টেলিফোন করেন।

কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, ধারাবাহিক এই যোগাযোগ ও বৈঠক দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও গতিশীল হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

