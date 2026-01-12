চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্যদের চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি
পিলখানা হত্যাকাণ্ডের সময় চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্যদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষতিপূরণসহ চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছে ‘অধিনায়কের সামারি কোর্ট বিডিআর-২০০৯’ নামের একটি সংগঠন।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে আয়োজিত এক আলোচনা সভা থেকে এ দাবি জানানো হয়েছে।
আলোচনা সভা থেকে দাবি করা হয়, অতিদ্রুত স্বাধীন তদন্ত প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে; বিডিআর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের কঠোর বিচার নিশ্চিত করতে হবে।
সভায় চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্য ও সংগঠনটির সভাপতি জহরুল ইসলাম জহুর বলেন, আমাদের জানামতে—পিলখানায় পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হয়েছে। বিচার কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর যেসব বিডিআর সদস্য নিজ নিজ ইউনিটে হাজির ছিলেন, তাদের সবার বিরুদ্ধে একই আইনে একই চার্জশিট দেওয়া হয়। হাজার হাজার নিরপরাধ বিডিআরকে চাকরিচ্যুত করা হয়। অন্যদিকে একই চার্জশিটভুক্ত বাকি সদস্যদের পূর্ণ মর্যাদায় চাকরিতে বহাল রাখা হয়।
তিনি বলেন, আমাদেরও চাকরি করার সুযোগ দিতে পারতো। কিছু আমাদের সঙ্গে অন্যায় ও অবিচার করা হয়েছে। আমরা এখন ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করছি।
সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, স্বাধীন তদন্ত কমিশন বহু প্রতিকূলতা, সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জের মধ্যে একটি প্রতিবেদন সরকারকে দাখিল করেছে। যদিও আমরা এখনো জানি না এই প্রতিবেদনে কী আছে।
তিনি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি—পিলখানা হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত সত্য উন্মোচন হবে। শহীদ ও ষড়যন্ত্রের শিকার ক্ষতিগ্রস্ত হাজারো বিডিআর সদস্য ও তাদের পরিবারের ন্যায়বিচারের প্রত্যাশার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কমিশনের প্রতিবেদন জাতির কাছে সত্যের নতুন দুয়ার খুলবে।
সভায় চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্য খান আমানউল্লাহ শোয়েব, সিপাহি মো. হুমায়ুন, সিপাহি আমিরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
