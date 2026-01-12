তদন্তকাজে গতি আনতে দুদকে ১৫ বিশেষ টিম
চলমান অনুসন্ধান কার্যক্রমে গতি আনা এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান দ্রুত নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যে ১৫টি বিশেষ টিম গঠন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রোববার (১১ জানুয়ারি) দুদকের প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের পরিচালক নাজমুল হাসানের সই অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
জানা যায়, দুদক সংস্কারের অংশ হিসেবে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়। সংস্থাটির একজন উপ-পরিচালককে প্রধান করে গঠিত প্রতিটি টিমের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ৫। অর্থাৎ ১৫ টিমে মোট ৭৫ জন সহকারী ও উপসহকারী কর্মকর্তা কাজ করবেন।
অফিস আদেশে বলা হয়েছে, কমিশনের বিশেষ তদন্ত/মানিলন্ডারিং/অনুসন্ধান ও তদন্ত-১ ও অনুসন্ধান ও তদন্ত-২ অনুবিভাগের আওতাধীন সকল চলমান অনুসন্ধান কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান দ্রুত নিষ্পত্তি করার নিমিত্ত সকল মহাপরিচালকের সঙ্গে আলোচনাক্রমে ১৫টি অনুসন্ধান টিম/টাস্কফোর্স নির্দেশক্রমে গঠন করা হয়েছে।
এই টিম কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কার্যপরিধি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করবেন। অনুসন্ধান টিম/টাস্কফোর্স ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং টিমসমূহের কোনো টিম লিডার বা সদস্য পরিবর্তন করতে হলে সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক তা কমিশনের মাধ্যমে অনুমোদন করিয়ে নিবেন।
১৫টি টিমের প্রধানরা হলেন- উপ-পরিচালক মো. হাফিজুল ইসলাম, মো. রাশেদুল ইসলাম, মো. আতিকুল ইসলাম, মো. জাহাঙ্গীর আলম, মো. মশিউর রহমান, মো. আল আমিন, মো. রাউফুল ইসলাম, মো. তাহসিন মুনাবিল হক, মো. নিয়ামুল আহসান গাজী, মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, মো. জাহাঙ্গীর আলম, মো. মোজাম্মিল হোসাইন, এ কে এম মাহবুবুর রহমান, তানজির হাসিব সরকার এবং উপ-পরিচালক মো. সিফাত উদ্দিন।
টিমের কার্যক্রম ও শর্তাবলির বিষয়ে জানা যায়, টিমের সদস্যরা যে উইংয়ের অধীনে গঠিত হয়, তার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবেন। টিম লিডারকে টিম সদস্যদের কন্ট্রোলিং অফিসার হিসেবে বিবেচনা করা হবে। সে হিসেবে তিনিই সদস্যদের বার্ষিক এসিআর দেবেন। প্রতিটি টিমের জন্য টাইপিং দক্ষতা সম্পন্ন একজন কনস্টেবল বা সহায়ক কর্মী থাকবে।
টিম সদস্যদের চলমান তদন্ত ফাইলগুলো নিয়ে আসবেন। সব অনুসন্ধান টিমের কাছে হস্তান্তর করা হবে। চলমান তদন্ত ফাইলগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম অগ্রাধিকারমূলক অনুসন্ধানগুলো অন্যান্য দুদক কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করা হবে, যারা এই টিমের অংশ নন। ১৫টি টিমের টিম সদস্যরা চলমান যৌথ টিম ব্যতীত অন্য কোনো টিমের অংশ হবেন না। যদি কেউ এরই মধ্যে কোনো যৌথ টিমের সদস্য হন তাহলে হাই প্রোফাইল কাজের অনুসন্ধানের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেই টিমের সঙ্গেই থাকবেন।
চলমান তদন্তে মহাপরিচালক অথবা পরিচালক তদারককারী হিসেবে থাকবেন। টিমের সদস্যদের পৃথকভাবে কোনো তদন্ত দেওয়া হবে না।
এসএম/এমএসএম