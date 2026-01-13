  2. জাতীয়

ডিএনসিসিতে ‘ইয়ুথ ফর ফেয়ার সিটি’ প্ল্যাটফর্মের যাত্রা শুরু

প্রকাশিত: ১১:১৩ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ আনুষ্ঠানিকভাবে ‘ইয়ুথ ফর ফেয়ার সিটি’ প্ল্যাটফর্ম গঠনের ঘোষণা দেন

ভবিষ্যতে সভ্য নাগরিক গড়ার লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে (ডিএনসিসি) ‘ইয়ুথ ফর ফেয়ার সিটি’ নামে একটি নতুন প্ল্যাটফর্মের যাত্রা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) গুলশানে ডিএনসিসি নগর ভবনে আয়োজিত ‘সবুজ ও টেকসই ঢাকা বিনির্মাণে তরুণদের ভূমিকা’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা শেষে ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্ল্যাটফর্ম গঠনের ঘোষণা দেন।

ডিএনসিসি প্রশাসক বলেন, ঢাকাকে একটি জলবায়ুসহিষ্ণু ও ন্যায্য নগরে রূপান্তর করতে হলে তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। শহর গঠনের প্রক্রিয়ায় তরুণরা যুক্ত হলে জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ সুরক্ষা এবং নগর নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের উদ্যম ও দক্ষতাকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হবে।

আলোচনা সভায় প্রশাসক তরুণদের নগর-ভাবনা শোনেন এবং নাগরিক সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এ সময় তিনি তরুণদের অংশগ্রহণমূলক নগর ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে একটি গবেষণা জরিপের তথ্য উপস্থাপন করা হয়, যেখানে উঠে আসে- শহরের প্রায় ৭০ শতাংশ তরুণ মনে করেন, নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় তাদের মতামত শোনা হচ্ছে। এই তথ্যকে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে উল্লেখ করে প্রশাসক বলেন, তরুণদের এই আস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়ন প্রয়োজন।

নগর উন্নয়ন ও নাগরিক ভোগান্তির বিষয়ে শিক্ষার্থী আবিদুল ইসলামের এক প্রশ্নের জবাবে ডিএনসিসি প্রশাসক বলেন,
আমাদের প্রধান সমস্যা হলো দেশে এখনো শক্তিশালী নগর প্রশাসন বা সিটি গভর্ন্যান্স গড়ে ওঠেনি। স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করতে হবে এবং মৌলিক নীতিগত পরিবর্তন আনতে হবে।

তিনি আরও বলেন, তরুণদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সম্পৃক্ত করা গেলে তাদের চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তি নগর উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

বেসরকারি সংস্থা ব্রাইটার্স-এর সহযোগিতায় এই আলোচনা সভা ও কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ডিএনসিসি আশা করে, ‘ইয়ুথ ফর ফেয়ার সিটি’ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তরুণরা ভবিষ্যতে একটি ন্যায়সঙ্গত, বাসযোগ্য ও টেকসই ঢাকা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

