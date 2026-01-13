  2. জাতীয়

নির্বাচন উপলক্ষে বিদেশি নাগরিকদের ভিসা প্রদানে নতুন নির্দেশনা

প্রকাশিত: ১১:৩০ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে বিদেশি নাগরিকদের আগমন, অবস্থান ও প্রস্থান নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল রাখতে আগমনী ভিসাসহ (অন অ্যারাইভাল ভিসা) অন্যান্য ভিসা প্রদানে বিশেষ নির্দেশনা জারি করেছে সরকার।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিরগমন-৫ এর উপ-সচিব মো. শফিকুল ইসলামের সই করা এক আদেশে এ নির্দেশনা জারি করা হয়।

নির্দেশনা বলা হয়েছে-

ক) বিদ্যমান ভিসা নীতিমালা ২০০৬ ও পরবর্তীতে জারিকৃত অন্যান্য প্রজ্ঞাপনের শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ ও প্রযোজ্য ডকুমেন্টস যাচাইয়ের পর বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন/দূতাবাস থেকে সুনির্দিষ্ট ভিসা দেবে।

খ) ২০১৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর জারিকৃত পরিপত্রের শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণের পর বিনা ভিসায় আগতদের আগমনী ভিসা (অন অ্যারাইভাল ভিসা) দেবে।

গ) অন অ্যারাইভাল ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে আগমনের উদ্দেশ্য, স্পন্সরকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি, হোটেল/আবাসস্থল, ফিরতি টিকিট ইত্যাদির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম বা ব্যত্যয় বা সন্দেহের ক্ষেত্রে ভিসা দেওয়া যাবে না।

ঘ) বিদেশি সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের বাংলাদেশে আগমনের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি নিতে হবে।

ঙ) নির্বাচন কমিশন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ অনুযায়ী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ পর্যবেক্ষণের জন্য আগত বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নির্বাচনকালীন সময়ের জন্য ‘নির্বাচন পর্যবেক্ষণ’ লেখা সম্বলিত সিলসহ আগমনী ভিসা দেবে।

চ) নির্বাচন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের ভিসা ফি মওকুফপূর্বক আগমনী ভিসা দেওয়া যাবে।

ছ) বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ স্থল ও নৌ-বন্দরে বিদেশি নাগরিকদের ভিসা প্রদান, আগমন, প্রস্থানের সময় নিয়োজিত স্পেশাল ব্রাঞ্চ, গোয়েন্দা সংস্থা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় জোরদার করবে।

জ) বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশন, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ স্কুল ও নৌ-বন্দরে বিদেশি নাগরিকদের ভিসা প্রদান ও আগমন-প্রস্থানের বিস্তারিত তথ্যাদি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে এক্সেল ফরমেটে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব (বহিরাগমন অনুবিভাগ) এর প্রদত্ত ইমেইলে পাঠাতে বলা হয়েছে।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে।

