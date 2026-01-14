সুইস প্রেসিডেন্টের কাছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ
সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট গাই পারমেলিনের কাছে পরিচয়পত্র পেশ করেছেন সুইস কনফেডারেশনে নবনিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহান।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্নে ফেডারেল প্যালেসে আয়োজিত এক ঐতিহ্যবাহী ও আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি পরিচয়পত্র পেশ করেন।
জেনেভার বাংলাদেশ মিশন থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পরিচয়পত্র পেশের সময় রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহানের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেনেভাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সেলর ফজলে লোহানী বাবু এবং কাউন্সেলর সবুজ আহমেদ।
দূতাবাস জানায়, পরিচয়পত্র পেশের পর সুইস প্রেসিডেন্ট গাই পারমেলিন ও রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহানের মধ্যে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সুইস পররাষ্ট্রবিষয়ক ফেডারেল বিভাগের হেড অব প্রটোকল টেরেন্স বিলেটার উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকে প্রেসিডেন্ট পারমেলিন বাংলাদেশের সঙ্গে সুইজারল্যান্ডের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৫০ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার কথা স্মরণ করেন এবং ভবিষ্যতে এ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
সুইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের জনগণের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।
রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহান প্রেসিডেন্ট পারমেলিনের কাছে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানান। তিনি বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ডের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও এই অংশীদারত্ব অব্যাহত থাকবে।
তিনি জানান, বাংলাদেশে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং এ লক্ষ্যে সারাদেশে প্রস্তুতি চলছে। এই নির্বাচন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আরও সুসংহত করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, নির্বাচন-পরবর্তী সময়েও বাংলাদেশ-সুইজারল্যান্ড দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।
রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহান প্রেসিডেন্ট পারমেলিনকে বার্নে বাংলাদেশের একটি আবাসিক কূটনৈতিক মিশন স্থাপনের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তের কথা অবহিত করেন।
এই সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়ে প্রেসিডেন্ট পারমেলিন সন্তোষ ও উৎসাহ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে তিনি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে সুইজারল্যান্ডের সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।
