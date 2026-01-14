নির্বাচনকালীন ভুটান-মালদ্বীপের অন-অ্যারাইভাল ভিসা স্থগিত
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে নিরাপত্তা জোরদারের অংশ হিসেবে আগামী ১৫ জানুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে ‘অন-অ্যারাইভাল’ ভিসা সুবিধা স্থগিত করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। তবে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে বাংলাদেশে আগত বিদেশি নাগরিকরা এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবেন।
বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনগুলোর মাধ্যমে যেসব দেশের নাগরিকরা অন-অ্যারাইভাল ভিসা সুবিধা পেয়ে থাকেন, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভুটান ও মালদ্বীপ সরকার তাদের নাগরিকদের জন্য পৃথক নির্দেশনা জারি করেছে।
মঙ্গলবার ভুটানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, থিম্পুতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে যে ভুটানসহ সব যোগ্য দেশের নাগরিকদের জন্য বাংলাদেশ সরকার ‘ভিসা অন অ্যারাইভাল’ সুবিধা সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে। এই সিদ্ধান্ত ১৫ জানুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।
এ অবস্থায় উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ভ্রমণে ইচ্ছুক ভুটানের নাগরিকদের থিম্পুস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে আগাম ভিসার জন্য আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
মালদ্বীপের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার নির্ধারিত সময়ে অন-অ্যারাইভাল ভিসা ইস্যু স্থগিত রাখবে।
এ সময় বাংলাদেশ ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক মালদ্বীপের সব নাগরিককে আগমনের পূর্বে হুলহুমালেতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে ভিসা সংগ্রহের জন্য সতর্ক করা হয়েছে।
