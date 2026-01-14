  2. জাতীয়

শাহজালাল বিমানবন্দরে বিপুল পরিমাণ সিগারেট, জর্দা ও সুপারি জব্দ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৪ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে চার যাত্রীর কাছ থেকে এসব পণ্য জব্দ করা হয়েছে

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সিগারেট, জর্দা ও সুপারি জব্দ করেছে এ ভিয়েশন সিকিউরিটি বিভাগ।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮টায় বিমানবন্দরে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে চার যাত্রীর কাছ থেকে এসব পণ্য জব্দ করা হয়।

বিমানবন্দর সূত্র জানায়, চারজন বহির্গামী যাত্রীর গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে তাদের অনুসরণ করা হয়। পরে তাদের ব্যাগ তল্লাশি করে এসব মালামাল জব্দ করা হয়। জব্দ মালামালের মধ্যে ১৭৬ কার্টন সিগারেট, ৫৬৯ প্যাকেট জর্দা ও ২০ কেজি সুপারি রয়েছে।

বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং চোরাচালান রোধে নিরাপত্তা বিভাগের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানায় শাহজালাল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

