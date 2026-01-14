বায়রা নির্বাচন আয়োজনে অনুমতি দিলো ইসি

বায়রা নির্বাচন আয়োজনে অনুমতি দিলো ইসি
বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের (বায়রা) ২০২৬-২০২৮ মেয়াদের দ্বিবার্ষিক কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন আয়োজনের অনুমতি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী ১৭ জানুয়ারি (শনিবার) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশনের মোহাম্মদ মনির হোসেন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, আচরণবিধি প্রতিপালন সাপেক্ষে বায়রার ২০২৬-২০২৮ মেয়াদের নির্বাচন আগামী ১৭ জানুয়ারি (শনিবার) আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে এরই মধ্যে সরকারের বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ে এ চিঠির অনুলিপি পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধান উপদেষ্টার মুখ্যসচিব, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার এবং পুলিশ মহাপরিদর্শকসহ গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলো রয়েছে।
সূত্র জানায়, আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে সকাল থেকে শুরু হবে ভোটগ্রহণ। উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন করতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের বিষয়েও ডিএমপি কমিশনারসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করা হয়েছে।
