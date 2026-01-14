অপারেশন ডেভিল হান্টে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৬৭

অপারেশন ডেভিল হান্টে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৬৭
রাজধানীতে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২ এর আওতায় গত ২৪ ঘণ্টায় অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ৬৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
এর মধ্যে যাত্রাবাড়ী থানা ১৭ জন, মুগদা থানা ২৮ জন, রূপনগর থানা ৮ জন, শেরেবাংলা নগর থানা ৩ জন, হাতিরঝিল থানা ৮ জন ও মিরপুর মডেল থানা পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
যাত্রাবাড়ী থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, গতকাল মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্টের অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে ১৭ জনকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন—মো. রিপন (২৫), মো. অভি (২২), মো. শাহাদাত হোসেন ওরফে অবি (২৫), মো. রিপন (২৭), মো. রাকিবুল ইসলাম (৩৪), রিনা (২৮), নাজমা বেগম (৪৮), মো. আবু সাঈদ (৩৮), মো. আরিফ হোসেন (৩০), মো. আল ইমরান (৩০), মো. শাহিন (৩০), মো. জুয়েল (২৮), মো. আরাফাত (৩৭), মো. মাহুমুদুল হাসান প্রকাশ সোহেল (৪৭), মো. কামরুল ইসলাম (৩৮), মো. রাব্বি (২৫) ও মো. সোনা মিয়া (৩৩)।
মুগদা থানার বরাত দিয়ে ডিসি তালেবুর বলেন, মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) মুগদা থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে ২৮ জনকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন—মো. রমজান আলী (৫৫), মো. রনি (২২), মো.রানা (২৭), মো. রাসেল হোসেন (২৮), মো. সুজন (১৯), সৈকত আহম্মেদ হৃদয় (২১), মনির হোসেন (৩০), মো. সাকিব ওরফে নেন্ডা (২৪), মো.আফজাল হোসেন (৪৮), মো. মাহিন আহম্মেদ ওরফে আল-আমীন (৩০), মো. রেজমান (৫৬), মো. মনির (৫৫), মো. সুজন (৩৫), মো. শিপন (৪৫), মো. রিমন (৩৯), মো. সুমন (৪২), মো. কামাল (৩০), মো. পারভেজ ওরফে কালাম (৫০), শেখ সুমন মিয়া (৪৩), মো. মাজহারুল (৩৫), মো. লিটন (৪০), মো. নাছির উদ্দিন (৫০), মো. মজিবর রহমান, মো. জাফর (৬৫), মো. নাজির (২৫), মো. কবির হোসেন (৫৩), মো. শাহাজাদ ওরফে সাজা (৬০) ও মো. মনির (৫২)।
একই দিনে রূপনগর থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে আটজনকে গ্রেফতার করে। তারা হলেন—মো. জাহিদ হাসান (২০), মো. রবি (২৭), মো. আশিকুর রহমান আশিক (২৬), আঃ রহমান (১৯), মো. রিয়াদ আহাম্মেদ (৩১), মো. ইয়ামিন (২৪), মো. সায়েম (১৯) ও মো. জাহাংগীর আলম (৩৭)।
এছাড়াও শেরেবাংলা থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্টের অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে তিনজনকে গ্রেফতার করে। তারা হলেন—মো. হাফিজুল শেখ (৪২), মো. জাহিদুল ইসলাম (৫০) ও মো. জুয়েল (৩৮)
মিরপুর মডেল থানার বরাত দিয়ে ডিএমপি কর্মকর্তা মুহাম্মদ তালেবুর বলেন, মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) মিরপুর মডেল থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তিনজনকে গ্রেফতার করে।
তারা হলেন মো. মাসুম আহমেদ (৩১), মো. ইয়াছিন (২১) ও মো. নয়ন (৩০)।
হাতিরঝিল থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আটজনকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন—আল আমিন রহমান (২৬), মো. ফাহিম (২০), মো. ইমন হোসেন (১৯), মো. রবিউল (২৪), মো.মাইনুদ্দিন (২৮), মো. রাব্বি (১৯), মো. রায়হান (২২) ও মো. ইমরান মিয়া (২৪)।
গ্রেফতার ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন ডিসি তালেবুর রহমান।
