উপদেষ্টা রিজওয়ানা
মার্কিন ভিসা নিয়ে মন্ত্রণালয় ও নিরাপত্তা উপদেষ্টা কৌশল বের করবেন
বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ভিসা প্রক্রিয়া স্থগিত হতে যাওয়ায় এখন করণীয় বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও নিরাপত্তা উপদেষ্টা কর্মকৌশল বের করবেন বলে জানিয়েছেন তথ্য উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৭৫টি দেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসন ভিসা প্রক্রিয়া স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এটি নিয়ে আজ উপদেষ্টা পরিষদে কোনো আলোচনা হয়েছে কি না জানতে চাইলে উপদেষ্টা রিজওয়ানা বলেন, ‘অভিবাসন ভিসার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কতগুলো কারণ দিয়েছে। সেই কারণগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এটা (স্থগিতের সিদ্ধান্ত) গতকালই মাত্র এসেছে। নিশ্চয়ই আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নিরাপত্তা উপদেষ্টা যারা আছেন, তারা এটা নিয়ে একটা কর্মকৌশল বের করবেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সংযুক্ত করবেন।’
কয়েকদিন আগে মার্কিন ভিসার ক্ষেত্রে বন্ড দেওয়ার ব্যাপার জানানো হয়। এখন আবার অভিবাসন ভিসা স্থগিত। দুই ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ আছে। আমাদের কি কোথাও আসলে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে- এ প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ‘এটা কি বাংলাদেশকে লক্ষ্য করে করেছে? আসলে যেসব দেশ থেকে অভিবাসী বেশি যায় বা যেসব দেশ থেকে মানুষ গিয়ে পরে রাজনৈতিক আশ্রয় চায়, যেসব দেশ থেকে মানুষ গিয়ে ওদের সোশ্যাল সার্ভিসের (সমাজসেবা) ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে; তাদের সরকার ঠিক করেছে, সেই সব দেশের ব্যাপারে এই নিষেধাজ্ঞাগুলো, এই শর্তগুলো তারা আরোপ করবে।’
রিজওয়ানা হাসান যোগ করেন, ‘এটা (অভিবাসন ভিসা স্থগিত) তাদের সরকারের সিদ্ধান্ত। সেখানে আমার কোথায় অসুবিধা হচ্ছে, কি করণীয়, গতকালই আমরা সিদ্ধান্তটা জেনেছি, এখন আমরা সেগুলো নিয়ে কথা বলবো।’
