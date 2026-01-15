  2. জাতীয়

জুলাই গণঅভ্যুত্থান সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ অধ্যাদেশ অনুমোদন

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৪:৪০ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নানা শ্রেণি-পেশা ও বয়সের মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিল/ফাইল ছবি

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের দায়মুক্তি ও আইনি সুরক্ষা দিতে ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ অধ্যাদেশ’ অনুমোদন করেছে উপদেষ্টা পরিষদ।

অন্তর্বর্তী সরকারের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল এ তথ্য জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এ সভা হয়।

আগামী পাঁচ থেকে সাতদিনের মধ্যে অধ্যাদেশটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হবে।

